In Kölleda kam es am Mittwoch zu einem Unfall. (Symbolbild)

Zwei Verletzte bei Unfall in Kölleda

Bei einem Verkehrsunfall in Kölleda sind am Mittwochmorgen zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Die beiden Fahrzeuge stießen auf der Weimarischen Straße zusammen, als eine der beiden Frauen mit ihrem Nissan nach links abbiegen wollte und dabei das entgegenkommende Auto der anderen Frau übersah. Beide Autos prallten zusammen und fuhren dabei gegen ein weiteres parkendes Auto am Straßenrand.

Die 56-jährige Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, die 35-jährige Fahrerin des anderen Fahrzeugs erlitt schwere Verletzungen. Beide Frauen wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Die Bundesstraße 85 wurde kurzzeitig voll gesperrt.