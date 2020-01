Zwei wollen Bürgermeister werden

Die wahlberechtigten Einwohner von Guthmannshausen (Ortsteil der Gemeinde Buttstädt) können sich bei ihrer Ortsbürgermeisterwahl zwischen zwei Bewerbern entscheiden. Gewählt wird am 1. März. Am Dienstagabend hat der Gemeindewahlausschuss unter Vorsitz von Gemeindewahlleiter Hendrik Blose getagt – und die beiden eingereichten Wahlvorschläge geprüft sowie bestätigt. Laut Blose ist einer der beiden Bewerber der seit 2008 amtierende derzeitige Amtsinhaber Bernd Pekarek. Zweiter Bewerber ist demnach David Heller. Auch er ist in der Gemeindepolitik kein unbeschriebenes Blatt. Heller ist stellvertretender Ortsteilbürgermeister und sitzt im Buttstädter Gemeinderat. Beide Kandidaten treten als Einzelbewerber an. Während Bernd Pekarek für die angestrebte Wiederwahl keine Unterstützungsunterschriften nachweisen musste, war das Beibringen dieser Listen für David Heller notwendig. „Er hat sie in mehr als erforderlicher Zahl eingereicht. Wir haben sie geprüft und akzeptiert“, so Blose. Da es zur Wahl nur zwei Bewerber gibt, ist eine Stichwahl so gut wie ausgeschlossen. Um 14 Tage nach dem Wahlgang noch einmal an die Wahlurnen gerufen zu werden, müssten die Guthmannshäuser schon jedem der beiden Kandidaten am 1. März exakt die gleiche Anzahl an Stimmen geben.