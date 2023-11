Rückblick in 2022: Für den Suppentreff der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Sömmerda stellt Christiane Brandt das Hinweisschild an der Kreuzkapelle auf.

Zweite Auflage für Suppentreff in der Kreuzkapelle Sömmerda

Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr soll es auch in diesem Winter wieder einen Suppentreff in der Kreuzkapelle, dem Gemeindezentrum der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Sömmerda, geben.

Warmes Essen für einen Euro als Spende

„Von Dezember 2023 bis Februar 2024 bieten wir immer dienstags von 13 bis 14 Uhr ein warmes Mittagessen (Suppe plus Nachtisch) an. Eingeladen sind Menschen unserer Stadt oder des Landkreises, die in finanzieller Enge sind oder sich einsam fühlen“, berichtet dazu Christiane Brandt von der Baptisten-Gemeinde.

Das Essen wird gegen eine Spende ausgegeben, dabei beträgt der Richtwert ein Euro. Die Aktion startet am Dienstag, 5. Dezember, im Gemeinschaftsraum in der Kreuzkapelle, Thälmannstr. 65, in Sömmerda. Ehrenamtliche helfen bei der Ausgabe.