Zweiter Anlauf für Ausschuss-Wahl in Sömmerda

Sömmerda. Kreistag berät am Donnerstag auch zur Entgeltordnung der Kreisvolkshochschule.

Die Entgelt-, Honorar- und Benutzungsordnung der Kreisvolkshochschule soll neu gefasst werden. Dazu berät der Kreistag in seiner öffentlichen Sitzung am 6. Juli ab 15 Uhr im Volkshaus, Weißenseer Straße 33 in Sömmerda. Außerdem soll das Benehmen mit dem Schulträger zur Besetzung der Schulleiterstelle der Salzmann-Regelschule Sömmerda hergestellt und der Beitritt des Landkreises Sömmerda zur Welterberegion Wartburg Hainich beschlossen werden. Weiteres Thema ist die Nachwahl einer Vertrauensperson und deren Stellvertreter für den Schöffenwahlausschuss. In der jüngsten Sitzung waren statt wie vorgesehen sieben nur je sechs Personen in das Gremium gewählt worden, für die beiden AfD-Vorschläge hat es nicht genügend Stimmen gegeben.