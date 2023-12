Zweites Buchprojekt abgeschlossen

Sömmerda Kreisverkehrswacht übergibt Mitwirkenden ihre Belegexemplare

Die Kreisverkehrswacht Sömmerda konnte am Dienstag, 19. Dezember, 25 Kinder und 6 Erwachsene im Verkehrszentrum begrüßen. Ihr Besuch hatte einen freudigen Hintergrund: Das zweite Kinder-Buchprojekt der Kreisverkehrswacht im Jahr 2024 wurde in einem feierlichen Rahmen zum Abschluss gebracht.

Die wunderschönen Bilder der Kinder und Jugendlichen geben der Geschichte vom „Hamster Eduard und seinen Abenteuern im Bienenstock“ eine bildliche Darstellung.

Alle am Buchprojekt Mitwirkenden erhielten ein Buch und dazu einen Kugelschreiber als Erinnerung an dieses einzigartige Erlebnis.

Einen recht herzlichen Dank sagte die Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Sömmerda, Evelyn Dahlke, an Kerstin Möhring und die beteiligten Kinder vom Oskar-Gründler-Gymnasium Gebesee. Unterstützt wurde das Projekt über die Kinder- und Jugendförderung.

Die Bücher sind nur erhältlich bei der Kreisverkehrswacht Sömmerda im Verkehrszentrum in der Straße der Einheit 25 in Sömmerda und in der Sömmerdaer Touristinformation in der Marktstraße 1-2 in 99610 Sömmerda.