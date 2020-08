Über einen Scheck in Höhe von 1000 Euro konnte sich der Vorstand (im Bild) des Verbands der Behinderten im Kyffhäuserkreis freuen. Die Mittel übergab am Dienstag Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke (Die Linke, rechts) an Heidi Meister (Mitte), Vorsitzende des Kreisverbands. Sie stammen vom Verein der Bundestagsfraktion Die Linke, der soziale Projekte unterstützt. Verwendung findet das Geld bei der geplanten Neuanschaffung eines behindertengerecht ausgestatteten Transporters. Das derzeit noch benutzte Fahrzeug habe schon mehr als 400.000 Kilometer auf dem Tacho und die besten Jahre längst hinter sich. Die Bundestagsabgeordnete Kersten Steinke habe einmal eine Tour auf diesem Fahrzeug begleitet und gesehen, wie wichtig es für den Verband sei.