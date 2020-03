Martin Ludwig (links), Matthias Deichstetter (rechts) als Veranstalter der Weihnachtskonzerte und CDU-Landtagsabgeordneter Stefan Schard (2.v.r.) übergaben die Spende an Mitglieder des Vereins Sitten und Bräuche.

1000 Euro fürs Weihnachtspostamt

Spenden in Höhe von 1000,35 Euro haben die Veranstalter der Weihnachtskonzerte „Sondershausen erlebt“ mit den „Freaky Tones“ im Achteckhaus Sondershausen für die Sanierung des Weihnachtsmannhauses in Himmelsberg gesammelt. An den drei Konzertabenden im Dezember vergangenen Jahres war das Geld gesammelt worden. Weihnachtsmann Matthias Bornemeier habe sich die größte Mühe und die Gäste gaben reichlich, teilte der Landtagsabgeordnete Stefan Schard (CDU) mit.

Die Übergabe beim Verein „Sitten und Bräuche Himmelsberg“, der das Weihnachtsmannbüro betreibt, verbanden Stefan Schard sowie die Veranstalter Matthias Deichstetter und Martin Ludwig mit einem Rundgang durch das Gebäude. Dabei haben sich die Besucher ein umfassendes Bild von den notwendigen Sanierungsarbeiten gemacht. Man hofft, dass die Sanierung des Weihnachtsmannhauses alsbald durchgeführt werden könne und das fehlende Geld zusammenkommt. Das Weihnachtsmannbüro in Himmelsberg habe sich Dank des rührigen Vereins auch über die Grenzen Deutschlands hinaus zu einer Institution entwickelt, die jedes Jahr unzähligen Kindern mit der Beantwortung ihrer Briefe und dem „Tag der offenen Tür“ eine große Freude bereitet.