1000 Jahre Geschichte sollen auf dem Kyffhäuser zu erleben sein

Kyffhäuser. Mitten in den Ruinen zwischen Kaiserdenkmal und Bismarckturm will Volker Rodekamp die 1000 Jahre alte Reichsburg auf dem Kyffhäuser wieder aufbauen lassen. Nicht in voller Größe, aber immerhin als teilweise begehbares Modell sollen Besucher die Ursprünge der Geschichte rund um das heutige Wahrzeichen des Kyffhäuserkreises erleben können. So plant es der Historiker und Museologe aus Leipzig in seinem Konzept für eine zeitgemäße Präsentation der Anlage rund um das weithin sichtbare Denkmal für den letzten deutschen Kaiser.

Mit Geschichte zum Anfassen, aber auch digital simulierten Ausflügen in vergangene Epochen will Rodekamp ein breiteres und auch jüngeres Publikum als bisher auf den Kyffhäuser locken. „Es geht aber auch darum, dem Kyffhäuser sein Image als Ort der Verehrung von Nationalismus und Monarchie zu nehmen, unter dem er auch in jüngster Zeit immer wieder missbraucht worden ist“, stellt Rodekamp klar. Ein solcher Imagewandel ist dem Geschäftsführer der Stiftung Völkerschlachtdenkmal Leipzig auch mit dem Monumental-Mahnmal in seiner Wahlheimat gelungen. „Das Denkmal in Leipzig wird inzwischen als Erinnerungsort für Geschichte im gesamteuropäischen Maßstab gesehen und zieht ein weltoffenes modernes Publikum an. So wünsche ich mir das auch für den Kyffhäuser.“ Dort sieht Rodekamp sogar ein viel breiteres Spektrum an historischen Bezügen, das er nun auch publikumswirksam herausarbeiten will.

Wo heute Wilhelm II. aus Bronze vom hohen Ross in die reizvolle Landschaft rund um Deutschlands kleinstes Mittelgebirge, den Kyffhäuser, zu schauen scheint, hätten Monarchen aus Fleisch und Blut schon lange vor dem Weltkriegskaiser die Geschichte mitbestimmt, erklärt Rodekamp. Einigen dieser einstigen Herrscher würden Besucher des Bismarckturms bald schon in beinahe Lebensgröße im Bismarckturm wieder begegnen. „Dort wird es filmische Projektionen geben, die Szenen aus der Geschichte der Reichsburg und ebenso auch aus dem Alltag der Burgbewohner im Mittelalter wiedergeben“, blickt der Konzeptschreiber voraus. „Irgendwelche statischen Ausstellungsstücke wird es künftig nur noch selten zu sehen geben.“

Sogar auf räumlich verschiedenen Ebenen will Rodekamp die Besucher an die Geschichte rund um den Kyffhäuser heranführen. „Gleich im geplanten Portalbau, dort, wo fast alle Gäste das Areal betreten, werden sie Gelegenheit bekommen, sich an interaktiven Präsentationsobjekten darauf einzustimmen, was sie oben erwartet, wenn sie per Schrägaufzug oder Fußweg das Plateau mit Burg und Denkmal erreicht haben.“

Im Monumentalbau des Kaiserdenkmals selbst soll sich eine multimediale Dokumentation damit auseinandersetzen, wie mit dem Kyffhäuser und seinen historischen Bezügen im 20. Jahrhundert und bis heute umgegangen wurde. „Dort will ich vermitteln, dass ein solcher Geschichtsort am besten ganz vorurteilsfrei, eingebettet in ein offenes Weltbild im europäischen Kontext und mit demokratischem Grundverständnis wahrgenommen und erlebt werden sollte. Nur so erschließt er sich in all seinen Facetten und kann Impulse geben“, erklärt Rodekamp.

Raum, um sich kreativ mit Geschichte, Landschaft und modernem Kulturverständnis zu befassen, sollen Menschen jeden Alters auf den Kyffhäuser ebenfalls finden. Rodekamp plant einen Burggarten, in dem vor allem Kinder auch ökologische Zusammenhänge erkennen lernen. Es soll Ausstellungsräume für Projekte regionaler Künstler geben. Und an Möglichkeiten um öffentliche Veranstaltungen wie Lesungen, Konzerte oder Diskussionsrunden durchzuführen, ist im Konzept des ehemaligen Chefs vom Leipziger Stadtgeschichtsmuseums auch gedacht. Rodekamp hofft, dass seine Visionen in spätestens zehn Jahr am Kyffhäuser Wirklichkeit sind.