12-Jähriger in Sondershausen von Auto erfasst

Sondershausen. In Sondershausen ist ein zwölf Jahre alter Junge von einem Auto erfasst worden.

Ein 12-jähriger Junge beabsichtigte am Freitagmittag in Sondershausen mit seinem Mountainbike die Alexander-Puschkin-Promenade an der Fußgängerampel auf Höhe des Casinos zu überqueren. Hierbei kollidierte er mit einem Suzuki Swift, der im selben Moment aus Richtung Frankenhäuser Straße gefahren kam.

Der Junge erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die 41-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.