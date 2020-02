Kyffhäuserkreis. Gäste vom Neujahrsempfang in der Bundeswehrhalle in Sondershausen spenden fleißig, um zwei Projekte im Kyffhäuserkreis zu unterstützen.

13.000 Euro für Weihnachtsmannhaus und jungen Wald

Rund 13.000 Euro haben die Gäste des Neujahrsempfangs vom Kyffhäuserkreis, der Kyffhäusersparkasse und der Bundeswehr in Sondershausen gespendet. Das teilte die Kreisverwaltung am Montag mit. Für zwei Projekte war bei der Festveranstaltung gesammelt worden. Mehr als 7100 Euro fließen in das Projekt Jugend pflanzt Zukunft vom Sondershäuser Verein Kulturwald statt Urwald an Possen und Hainleite. Für den Erhalt des Postamtes vom Weihnachtsmann in Himmelsberg steckten die Empfangsgäste mehr als 5800 Euro in die Spendenboxen.

„Das ist eine Summe, mit der wir viel bewegen können“, freute sich Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) über die großen Spendenbereitschaft. Und die reicht nach Auskunft der Kreisverwaltung noch über das Ende der Veranstaltung hinaus: Aktuell würden das Landratsamt des Kyffhäuserkreises ständig noch weitere Spendenzahlungen in Form von Überweisungen erreichen. Damit werde die endgültige Spendensumme für jedes der beiden Projekte noch steigen.

In Himmelsberg wir das Geld gebraucht, um das Weihnachtsmannhaus wieder in Schuss zu bringen. In dem historischen Gebäude unterhält ein Verein auch das Postamt vom Rauschebart. Die Mitglieder beantworten jedes Jahr mehr als 4000 Briefe mit Weihnachtswünschen von Kindern aus aller Welt. Inzwischen weist das Haus aber so erhebliche Mängel auf, dass Gefahr besteht, es bald nicht mehr nutzen zu können. Um Geld für die Sanierung zu sammeln, hat auch die Stadt Sondershausen einen Spendenaktion gestartet.

Mit Hilfe junger Menschen will der Kulturwaldverein den durch Trockenheit und Parasitenbefall stark ausgedünnten Wald in der Region wieder mit jungen Bäumen aufforsten. Mit dem Geld aus der Spendenaktion sollen Setzlinge beschafft und demnächst in gemeinsamen Aktionen mit Jugendlichen in der Landschaft rund um Hainleite und Kyffhäuser gepflanzt werden. Dabei arbeitet der Verein mit der Forstverwaltung zusammen, um geeignete Standorte für die neuen Bäume aus Sorten, die mit Trockenheit besser zurechtkommen und immun gegen Borkenkäfer sind, zu finden.