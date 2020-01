Sondershausen. Ein Jugendlicher auf seinem Moped wurde bei einem Unfall in Sondershausen verletzt.

15-jähriger Mopedfahrer nach Unfall in Sondershausen verletzt

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

15-jähriger Mopedfahrer nach Unfall in Sondershausen verletzt

Ein Jugendlicher auf seinem Moped wurde am Mittwochnachmittag, gegen 15 Uhr, bei einem Unfall in der Alexander-Puschkin-Promenade in Sondershausen leicht verletzt.

Ein vor ihm fahrender Audi musste verkehrsbedingt abbremsen. Wie die Polizei berichtete kam der Mopedfahrer nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf den Audi auf.

Weitere Blaulichtmeldungen:

Zwei Verletzte bei Unfall auf B 249

Unbekannte verursachen Auffahrunfall bei Esperstedt und verschwinden