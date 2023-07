Foto: Henning Most

Henning Most

Henning Most

155 Reiter reisen für Springturnier in Bellstedt an

Bellstedt. Die Reitergilde aus mehreren Bundesländern gesellte sich auf der Reitanlage Umlauf.

Pünktlich auf die Minute waren die gesamte Reitanlage mit Abreitplatz, Parcours und das gesamte Umfeld hergerichtet. Dafür haben die Mitglieder vom Reitverein Bellstedt und ihre fleißigen Helfer seit vielen Wochen ordentlich angepackt, um zum großen Turnier optimale Bedingungen für Pferd und Reiter zu schaffen.

Freude taumelnd geht es für den Reiternachwuchs auf die Ehrenrunde. Foto: Henning Most

„Ich bin froh, dass wir das Turnier so ordentlich über die Runden gebracht haben. Es ist schon anstrengend, solch eine Veranstaltung zu stemmen, sodass alles passt. Aber wir machen das auch gerne“, erzählt Vereinschef David Umlauf zufrieden. Nach den vielen Vorbereitungen stand am Samstag aber auch ganz schnell der Reitsport im Vordergrund. Bei angenehmen Temperaturen ging es in den Parcours.

155 Springreiter mit 265 Pferden reisen an

Angereist waren über 155 Springreiter mit 265 Pferden aus ganz Thüringen sowie angrenzenden Bundesländern, um Schleifen einzuheimsen. Die Bellstedter Lokalmatadoren mischten da ordentlich mit.

Mit Miriam Braun aus Greußen zeigte sich eine Reiterin in Turnierlaune, mit Clean Bandit 2 kam sie auf Platz 3 in der Stilspringprüfung Klasse L. Für die Nordhäuserin und Vereinsmitglied Claudia Hartig mit Spencer (Besitzerin Ulrika Hofsäss) ging es am Samstag über die Hindernisse. „Wir hatten zwei leichte Abwürfe, aber für sein erstes Turnier ging er eine super Runde. Mein Erfolgspferd Finja, macht derzeit ,Mutterschaftsurlaub’, denn die Stute ist tragend“, erzählt die ambitionierte Springreiterin.

Der Nachwuchs sitzt mit Iva Umlauf bereits fest im Sattel, Papa David Umlauf longiert. Foto: Henning Most

Der Bellstedter Routinier David Umlauf hat sich ebenso in den Sattel geschwungen, und das erfolgreich mit den Pferden Nevada und Cassador. Der Reiternachwuchs begeisterte die Zuschauer beim Longenreiten, mit dabei die jungen Wilden vom Reitverein Bellstedt.

Für den Reit-und Fahrverein Barbarossa-Wiehe ist Ronnja Meister mit der Stute Classic Joy mit einer guten Leistung durch die Springprüfung gekommen. „Ich bin selber Turnier geritten und möchte das meinen Kindern ebenso ermöglichen, obwohl es ein kostspieliger Sport ist. Aber das sind andere Hobbys auch“, erzählt Kathrin Meister.

Ronnja Meister vom Reit-und Fahrverein Barbarossa Roßleben- Wiehe am Hindernis. Foto: Henning Most

Freunde des Pferdesportes kamen an zwei Tagen durchweg auf ihre Kosten. „Es tut der Region gut, immer wieder so ein traditionsreiches Reitturnier auf die Beine zu Stellen, Hut ab vor soviel ehrenamtlichem Engagement, das ist mit ein Aushängeschild für den Kyffhäuserkreis“, sagte Landtagsabgeordneter Stefan Schard (CDU).