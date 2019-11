Sondershausen. Bei einem Unfall in Sondershausen wurde am Montagabend ein 17-Jähriger schwer verletzt.

17-Jähriger bei Unfall in Sondershausen schwer verletzt

Bei einem Unfall in Sondershausen wurde am Montagabend ein 17-Jähriger schwer verletzt. Nach ersten Erkenntnissen war der 17-Jährige in der Hospitalstraße mit seinem Moped in Richtung Kreisverkehr Stockhausen unterwegs als er von einem entgegenkommenden Auto erfasst wurde.

Der 17-Jährige kam mit schweren Verletzungen in das Klinikum Sondershausen. Der 39-jährige Fahrer des Autos blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache. Die Feuerwehr Sondershausen Stockhausen war vor Ort um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Die Straße war für die Zeit der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme knapp eine Stunde voll gesperrt.