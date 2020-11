Einen erneuten Anstieg der Coronafälle meldete das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises am Mittwoch. 17 Neuinfektionen wurden diagnostiziert. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Coronafälle wurden auch in verschiedenen Gemeinschaftseinrichtungen festgestellt, deshalb bleiben zunächst die Tagespflegeeinrichtung in Donndorf geschlossen ebenso wie eine Arztpraxis in Artern, teilte das Landratsamt mit. Bis Freitag werde auch die Grundschule in Hohenebra schließen müssen. Zwei Lehrern, die die freiwilligen Routinetests des Bildungsministeriums in Anspruch genommen haben, seien positiv auf auf SarsCoV2 getestet worden. In der Schule war in der vergangenen Woche in der dritten Klasse ein Coronafall aufgetreten.

Einen weiteren positiven Befund gibt es auch am Kyffhäusergymnasium. Die Schule wurde vom Landratsamt bereits wegen zwei Coronafällen bis 20. November geschlossen.

Im Krankenhaus behandelt werden müssen inzwischen 6 Covid-19-Erkrankte. Nachdem am Dienstag ein Patient entlassen worden war, musste ein weiterer eingeliefert werden, teilte das Landratsamt mit.

Neben 145 Personen mit einem positiven Coronabefund betreut das Gesundheitsamt inzwischen 1044 Kontaktpersonen. Am Corona-Risikoschwerpunktgebiet Roßleben-Wiehe bis Artern hat sich nichts geändert. 106 der aktuell Infizierten stammen aus dem Altkreis Artern und 39 aus dem Altkreis Sondershausen.