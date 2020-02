Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

18 Ausbildungen zum Sanitäter im Kyffhäuser-Kreis abgeschlossen

„Wir brauchen in der Zukunft ein starkes Ehrenamt im gesamten Rettungsbereich“, sagte Kyffhäuser-Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD) bei der feierlichen Zeugnis-Übergabe an 18 frischgebackene Sanitäter. Die Veranstaltung fand am vergangenen Freitag im Festsaal des Schlosses in Bad Frankenhausen statt und bildete den Abschluss eines zwölfmonatigen intensiven und anspruchsvollen Lehrgangs.

Dieser umfasste gut 100 Stunden Theorie und Praxis. Die erfolgreich abgeschlossene Ausbildung sei ein gutes Beispiel, wie die Zusammenarbeit der Rettungs- und Hilfsorganisationen im Landkreis funktioniere, betonte die Landräten. In diesem Fall war es eine Kooperation des Kyffhäuserkreisverbands des Deutschen Roten Kreuzes und der Freiwilligen Feuerwehr Bad Frankenhausen. Letztere stellte die Räume ihres Gerätehauses für die Ausbildung zur Verfügung. Die Praktische Prüfung konnte auf Grund der besseren Ausstattung sogar im Klinikum der Kurstadt durchgeführt werden. Schulungstermine freitags nach der Arbeit Zu den Lehrgangsteilnehmern, die für ihre Santitäter-Ausbildung freitags nach der Arbeit und an Samstagen die Schulbank drückten und praktische Übungen absolvierten, gehörte Madlen Götze von der Freiwilligen Feuerwehr aus Feldengel. Sie hat die Möglichkeit, am Lehrgang teilzunehmen, wahrgenommen, um im Notfall helfen zu können, sollte die Feuerwehr zuerst am Einsatzort sein. Auch die Angst zu mindern, bei der Erstversorgung verletzter Personen Fehler zu machen, war für die 34-Jährige ein Beweggrund. Ihr habe der Lehrgang in dieser Beziehung auf jeden Fall etwas gebracht und sie kann eine Teilnahme nur weiter empfehlen. Aber auch im privaten Bereich oder im Berufsleben – Madlen Götze arbeitet als Erzieherin – könne die Sanitäter-Ausbildung von großem Nutzen sein. Eine ähnliche Motivation hatte auch Alexander Krausholz. Als Führungsperson, Krausholz ist Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr in Ichstedt sowie Mitglied der Wehr in Bad Frankenhausen, war im die Teilnahme wichtig. Die Mehrbelastung habe er gern in Kauf genommen. Die Ausbildung, die über das Maß eines Ersthelfers hinausgeht, habe ihm einen „Blick über den Tellerrand“ vermittelt. Alexander Krausholz lobte vor allem das Ausbilder-Team, dessen Mitglieder gute Arbeit geleistet und die Teilnehmer auf einen möglichen Einsatz sehr gut vorbereitet hätten. Sollte im nächsten Jahr wieder ein derartiger Sanitätslehrgang stattfinden, würde er gern zwei Kameraden der Feuerwehr aus Ichstedt dazu anzumelden. Verletzungen sind professionell geschminkt Einen Eindruck von der Ausbildung und deren Inhalte konnten sich die Gäste der Veranstaltung bei einer Beamer-Präsentation verschaffen. Die Bilder zeigten die angehenden Sanitäter beim Anlegen von Verbänden, Behandeln von Frakturen und der Versorgung von Wunden. Um die Szenarien so realistisch wie möglich zu gestalten, kamen Mimen im Einsatz, deren Verletzungen professionell aufgeschminkt waren. Für die Ausbilder – Sandra Oesterheld, Lehrkraft für Sanitätsausbildung, Jörg Krause, Notfallsanitäter, Bianca Jobst, Notfallsanitäterin und Sven Osterheld, DRK-Ausbilder – und ihre Helfer war es eine ebenso „intensive und auch kräftezehrende Zeit“, gestand Sandra Oesterheld. Sie lobte vor allem das Engagement, Interesse und Durchhaltevermögen der Lehrgangsteilnehmer: „Manchmal sind Feuerwehrleute aufgesprungen und zum Einsatz ausgerückt. Danach sind sie aber immer wieder zurück zur Ausbildung gekommen.“ „Wenn Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr zuerst am Einsatzort eintreffen, ist es wichtig, eine qualifizierte Erstversorgung leisten zu können“, sagte Kreisbrandinspektor Jonas Weller, der den Lehrgangsteilnehmern zum erfolgreichem Abschluss gratulierte. Der nächste Lehrgang sei übrigens für nächstes Jahr angedacht, informierte Sven Oesterheld. Genügend Interessenten, um einen Kurs zu besetzen, gäbe es jetzt schon. Dann wollen auch Mitglieder des Technischen Hilfswerks dabei sein.