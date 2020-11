18 Neuinfektionen Kyffhäuserkreis binnen eines Tages

Zwei weitere Senioren sind im Pflegeheim in Roßleben gestorben. Beide waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die 84 und 92 Jahren alten Bewohner sind am Donnerstagabend und Freitagmorgen verstorben, teilte der Sprecher des Awo-Seniorenheims Dirk Gersdorf mit. Keiner habe Symptome aufgewiesen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Bereits vor einer Woche war ein Bewohner der Einrichtung verstorben, bei dem ebenfalls eine Infektion nachgewiesen worden war.

Unterdessen meldete das Gesundheitsamt für Freitag 18 neue bestätigte Infektionsfälle. Damit stieg die Zahl der aktuell Infizierten auf 135. In Krankenhäusern werden derzeit sechs Menschen behandelt, zwei müssen nach Angaben des Landratsamtes beamtet werden.

Stark gestiegen ist auch die Zahl der Menschen, die sich als Kontaktpersonen in Quarantäne begeben mussten. 782 Kontaktpersonen werden aktuell betreut, berichtet das Landratsamt. Aufgrund der Coronafälle in zwei weiteren Schulen, einer Kinderkrippe und zwei Tagespflegeeinrichtungen für Senioren sei die Zahl gestiegen, erläuterte der Sprecher der Kreisverwaltung Heinz-Ulrich Thiele.

Allein 572 Menschen aus dem Altkreis Artern befinden sich derzeit als Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne. Die Region Roßleben-Wiehe und Artern hatte sich in den vergangenen Tagen als Infektionsschwerpunkt herausgestellt. Nach wie vor bemüht sich die Kreisverwaltung hier die Ansteckungsketten zu unterbrechen. Dafür seien weitere Mitarbeiter aus der Kreisverwaltung abgeordnet worden, so Thiele. Mitarbeiter aus kommunalen Verwaltungen unterstützen ebenfalls das Landratsamt. Eingerichtet wurden neue Abteilungen mit jeweils zehn Leute fürs Befundmanagement und zehn Leuten für die Kontaktnachverfolgung. Mitarbeiter des Gesundheitsamt kümmern sich nur noch um medizinische Aufgaben, erläuterte der Landratsamtssprecher. Aufgebaut werden soll aktuell noch ein weiteres Team für Coronaabstriche. Im Abstrichzentrum in Bad Frankenhausen wurden zudem Kapazitäten erweitert.