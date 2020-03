Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

20 Millionen für Kyffhäuserkreis

Vom Investitionspaket für die Kommunen, das im Thüringer Landtag beschlossen worden ist, wird auch der Kyffhäuserkreis profitieren. Rund 20 Millionen Euro sollen bis 2024 in den Kreis fließen. „Der erste Teilbetrag dieses Geldes in Höhe von etwa 5,9 Millionen Euro steht dem Kyffhäuserkreis und seinen Gemeinden noch in diesem Jahr zur Verfügung“, teilte der Landtagsabgeordnete für den Kyffhäuserkreis, Stefan Schard (CDU), mit. Das Investitionspaket umfasst insgesamt 568 Millionen Euro.

Dem den Gesetzesentwurf von CDU und FDP, nachdem die Kommunen noch dieses Jahr zusätzlich zu den üblichen Zahlungen aus der Landeskasse noch 168 Millionen Euro erhalten sollen, stimmten alle Fraktionen zu. Von 2021 bis 2024 sollen Städte, Gemeinde und Kreise zudem aus einem Gesetzespaket von Rot-Rot-Grün weitere 100 Millionen Euro pro Jahr vom Land erhalten.