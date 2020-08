21-Jährige vermisst – Sie könnte sich in Erfurt oder Arnstadt aufhalten

Seit Sonntag, 16. August, wird die 21-jährige Carol-Ann Raillon aus Hauteroda im Kyffhäuserkreis vermisst.

Wie die Polizei mitteilt, ist die 21-Jährige auf die Einnahme von Medikamenten angewiesen.

Wer hat die Vermisste gesehen? Foto: Polizei

Carol-Ann Raillon ist 1,56 Meter groß und von kräftiger Gestalt. Sie trägt eine Brille und hat schulterlanges, glattes Haar.

Auffallend sind zudem mehrere Narben an ihren Unterarmen. Ermittlungen zufolge könnte sich die Vermisste im Bereich Erfurt oder Arnstadt aufhalten.

Wer Carol-Ann Raillon gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bitte an die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

