Die Polizei in Ebeleben konnte einen flüchtigen 22-Jährigen festnehmen. (Symbolbild)

22-Jähriger nach Haftbefehl in Ebeleben gefasst

Ebeleben. Polizisten haben einen Mann in Ebeleben gefasst, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Dabei machten sie eine interessante Entdeckung.

Polizisten konnte am Dienstag einen 22-jährigen Mann fassen, gegen den ein Haftbefehl vorlag. Als sie ihn durchsucht haben, fanden sie kleine Mengen an Betäubungsmitteln, teilte die Polizei mit.

Die Polizisten brachten den Mann in die Polizeiinspektion Kyffhäuser. Am Freitagmorgen wurde er einem Richter am Amtgericht vorgeführt. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen des Mannes und auf ihn wartet jetzt eine weitere Anzeige.

