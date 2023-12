25.000 Euro Schaden bei Brand in Seega

Seega In Seega im Kyffhäuserkreis ist ein Auto vollständig ausgebrannt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

In der Nacht zu Donnerstag brannte in Seega im Kyffhäuserkreis ein Auto, was unter einem Carport in der Bungalowsiedlung abgestellt war, vollständig ab. Wie die Polizei informierte, wurde ein daneben stehendes Auto durch die Hitzeentwicklung ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen und beschädigt. An dem abgebrannten Fahrzeug und am Carport entstand ein Gesamtschaden von etwa 25.000 Euro.

Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zum Sachverhalt. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind möglicherweise vor dem Brand Personen, die sich verdächtig verhielten, in dem Bereich aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der Tel. 0361/574365100 entgegen.

