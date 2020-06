Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

255 Euro für Selbsthilfegruppen

Die DAK-Gesundheit in Sondershausen unterstützt die Arbeit der Selbsthilfegruppen Herz-Kreislauf und die Rheuma-Liga aus dem Kyffhäuserkreis mit 255 Euro. Laut Angaben der DAK möchte Heidi Conhoff, Leiterin der Selbsthilfegruppe Herz-Kreislauf, mit dem Zuschuss von 120 Euro eine gemeinsame Fahrt in die Helios-Klinik Bleicherode finanzieren um sich dort zu den Themen Schmerztherapie, koronare Herzkrankheit, Infarkt und Schlaganfall zu informieren. Die Rheuma-Liga um Jutta Schneider aus Großenehrich plant mit den bewilligten 135 Euro eine Info-Veranstaltung „Alternative Medizin bei rheumatischen Erkrankungen“, in der ein Apotheker einen Vortrag zum Thema halten wird.

Die DAK-Gesundheit reicht im laufenden Jahr 2020 in Thüringen insgesamt 40.000 Euro als regionale Projektförderung an die Selbsthilfegruppen aus. „Auch in diesem Jahr können wir alle Anträge vor Ort bezuschussen“, sagt Jörn Sola, Chef der DAK-Gesundheit in Sondershausen. Er weist darauf hin, dass die finanziellen Mittel für das Jahr 2020 noch nicht ausgeschöpft sind.

Interessierte Selbsthilfegruppen können sich unter Telefon: 03632/666260 an Jörn Sola von der DAK wenden.