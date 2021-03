300 Rucksäcke für Jugendfeuerwehren im Ost-Kyffhäuserkreis

Symbolisch gingen am Sonntag 300 Rucksäcke an die Jugendfeuerwehren des östlichen Kyffhäuserkreises.

Kyffhäuserkreis. Mit der Aktion soll der Nachwuchs in den schwierigen Zeiten von Corona bei der Stange gehalten werden.

In Coronazeiten haben es Vereine schwer, ihren Vereinsnachwuchs bei der Stange zu halten. Um ein Zeichen zu setzen, dass es die Kinder- und Jugendfeuerwehren noch gibt, hat sich die Kreisjugendfeuerwehr im östlichen Kyffhäuserkreis etwas Besonderes einfallen lassen und den 300 Kindern und Jugendlichen aller Wehren einen Rucksack überreicht. Am Sonntagmorgen fand in Ritteburg die symbolische Übergabe statt. Im Bild: Ritteburgs stellvertretender Wehrleiter Henry Muchow, Jugendwartin Janine Bernhardt, Cora und Clara Linke als Vertreterinnen des Ritteburger Feuerwehrnachwuchses sowie Kreisjugendwart Uwe Ludwig. „Damit wollen wir zeigen, dass wir bereit stehen und dass es weitergehen kann mit der Brandschutzerziehung und mit der Ausbildung in den Jugendwehren, sobald es wieder losgeht“, sagt Uwe Ludwig, der zugleich allen Betreuern und Jugendwarten für die engagierte Arbeit dankt.