Mehr als 1000 Karnevalisten aus 17 Faschingsvereinen des Kyffhäuserkreises zogen auf Prunkwagen und in Laufgruppen beim Rosenmontagsumzug durch die Innenstadt von Sondershausen und sorgten bei Tausenden Zuschauern für gute Stimmung.

3000 Narren feiern Rosenmontag in Sondershausen

Rund 3000 Narren feierten in Sondershausens Innenstadt Rosenmontag. Auf der Bühne am Marktplatz statt auf dem gesperrten Rathausbalkon wurden die Hoheiten und Karnevalsvereine aus dem Kyffhäuserkreis begrüßt. Auch aus den Nachbarkreisen Sömmerda und Nordhausen beteiligten sich Faschingsvereine. Bis 14 Uhr wurde friedlich auf dem Marktplatz gefeiert, zog die Polizei eine erste Bilanz. Zu einer leichten Körperverletzung sei es allerdings zwischen zwei Männern an der Schlossberg-Galerie gekommen.

Tausende bei Rosenmontagsumzug in Sondershausen Großer Umzug am Rosenmontag - Tausende Besucher säumten die Straßen beim Rosenmontagsumzug in Sondershausen. Der Umzug endete auf dem Markt, wo noch weiter gefeiert wurde. Foto: Christoph Vogel

