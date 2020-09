3081 Mitbürger im Kyffhäuserkreis ohne Arbeit

Ende August waren in der Region Nordthüringen 9179 Personen ohne Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen lag damit leicht unter dem Wert des Monats Juli. Gegenüber August 2019 stieg die Arbeitslosigkeit jedoch deutlich an. „Die Arbeitslosigkeit liegt praktisch unverändert auf dem Niveau der Vormonate. Die Arbeitslosenquote ist seit Mai mit 6,9 Prozent gleichgeblieben“, so Karsten Froböse, Chef der Nordhäuser Agentur für Arbeit. „Die Folgen der Pandemie sind aber deutlich sichtbar. Wir haben sechzehn Prozent mehr Arbeitslose im Vergleich zum Vorjahr.“ Zudem sichere Kurzarbeit Beschäftigung.

Am stärksten wirke sich die Situation in den Landkreisen Nordhausen und Eichsfeld aus. In Nordhausen (8,3 Prozent) liegt die Arbeitslosenquote erstmals über dem Kyffhäuserkreis (8,2). Der ländlich geprägte Kreis mit vorwiegend klein- und mittelständischen Unternehmen bekäme die Auswirkungen nicht so stark zu spüren.

Im Kyffhäuserkreis ging die Zahl der Arbeitslosen gegenüber Juli um zwei Prozent zurück. 3081 Menschen waren ohne Arbeit. Das sind 60 Personen weniger. Zum Vorjahr stieg die Zahl der Arbeitslosen um 6,5 Prozent, deutlich geringer als in den beiden anderen Landkreisen. Auch im Thüringenvergleich habe der Landkreis neben dem Altenburger Land den niedrigsten Zuwachs.

Männer und Menschen ohne abgeschlossene Berufsausbildung seien derzeit stärker von Arbeitslosigkeit derzeit betroffen als Frauen und Qualifizierte. Die Zahl freier Stellen liegt um 28 Prozent unter dem Vorjahr. In puncto Ausbildung gibt es am 3. September noch eine Last-Minute-Telefonaktion. Jugendliche können sich zwischen 13 und 18 Uhr unter Telefon: 03631/650 650 über freie Stellen informieren.