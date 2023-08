3097 Menschen arbeitslos im Kyffhäuserkreis

Kyffhäuserkreis. Die Zahl der Arbeitslosen im Kyffhäuserkreis ist im August weiter gestiegen.

Der konjunkturelle Abschwung macht sich auch in Nordthüringen bemerkbar. Im Jahr 2022 ist die Beschäftigung noch gewachsen. In den ersten Monaten 2023 ging sie hingegen zurück. Die Betriebe in der Region melden insgesamt weniger Stellen als noch im Vorjahr, teilte Arbeitsagenturchef Karsten Froböse am Donnerstag mit. „Auch die Arbeitslosigkeit steigt“, so Froböse.

Im August waren im Kyffhäuserkreis insgesamt 3097 Personen arbeitslos gemeldet, 59 mehr als noch im Vormonat und 8,2 Prozent mehr als im August des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote betrug 8,6 Prozent und damit 0,7 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Die Quote der arbeitslosen Jugendlichen stieg im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 9,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote unter den Ausländern betrug 41,3 Prozent. 29 Prozent aller arbeitslos Gemeldeten wurden im August durch die Arbeitsagentur betreut, 71 Prozent durch das Jobcenter.

Dennoch sei der Bedarf der Unternehmen nach Arbeitskräften, insbesondere nach Fachkräften weiterhin hoch. Im gesamten Kyffhäuserkreis waren im August 428 freie Stellen im Bestand der Arbeitsvermittler, acht mehr als im Vorjahresmonat. Die meisten freien Stellen sind in den Fertigungs-, Bau- und Ausbauberufen zu besetzen. Den höchsten Zuwachs gemeldeter Stellen im Vergleich zum Vorjahresmonat verzeichnen die sozialen und die unternehmensbezogenen Dienstleistungsberufe.