Vier-Meter-Sonne überstrahlt Garten in Bad Frankenhausen

Knapp vier Meter schoss eine Sonnenblume im Garten von Familie Rüdiger in der Altstadt in Bad Frankenhausen in die Höhe. Das Prachtexemplar mit einem Stängel so dick wie ein Unterarm hatte sich im Frühjahr mitten auf dem Rasen den Weg ans Licht der Welt gebahnt, und da die Rüdigers Blumen lieben, machte Hans Rüdiger bei der Rasenmahd fortan einen Bogen um den Wildwuchs. Dieser dankt es den beiden Frankenhäusern mit vielen Blüten und stattlicher Größe. Wie der Samen an diese Stelle in den Boden kam, kann Hans Rüdiger nur vermuten: Durch einen Vogel oder das Ausbringen von Erde nach dem Entfernen mehrerer Tannenbäume.