40 Jahre neue Schule Wiehe

Die im März 1980 mit 359 Schüler, 25 Lehrer und vier Hortnerinnen bezogene zehnklassige Polytechnische Oberschule ist heute eine Grundschule mit den Klassen 1 bis 4. Das Fest zum Jubiläum findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Die Schule ist im landschaftlich reizvollen und verkehrsberuhigten Hebental von Wiehe.

Nach dem Thüringer Bildungsplan ist sie ein Lern- und Erfahrungsraum, in dem fachliches mit fächer-übergreifendes Lernen und Arbeiten verbunden sind. Sie fördert ganzheitliches Lernen, erzieht zu Toleranz und Solidarität, stärkt zugleich die Individualität. Den etwa 80 Schülern aus Wiehe, Garnbach, Langenroda, Donndorf, Nausitz und Gehofen, die in vier Klassen von sieben Lehrerinnen unterrichtet werden, stehen vier modern ausgestattete Klassenräume und drei Fachräume zur Verfügung.

Zum Außenbereich gehören eine sanierte Turnhalle, der Pausenhof, der auch für die Radfahrausbildung genutzt wird, und ein Spielplatz. Unweit der Schule befinden sich der Sportplatz des hiesigen Sportvereins, ein Freibad und mehrer Wanderwege in die waldreiche Hohe Schrecke.

Die Schule verfügt auch über einen Schulhort mit zwei Räumen für 60 Schulkinder, die von drei Hortnerinnen betreut werden. Als Freizeitangebote können Arbeitsgemeinschaften im Tischtennis, Fußball, Schach, Englisch (1. und 2. Klasse), Fitness, kreatives Gestalten und andere genutzt werden. Seit einem Jahr ist Kochen in einer neuen Schülerküche für die Klassen 3 und 4 möglich.

Hervorhebenswert ist die Unterstützung durch Revierförster Michael Schenke, der die Schüler zu Wanderungen, dem Anbringen von Nistkästen, dem jährlichen Pflanzen eines „Baum des Jahres“ im Schulwald und zu Pflegearbeiten am Naturlehrpfad im Kuckuckswald einlädt und begleitet. Diese Aktivitäten wurden mehrfach und verdient mit dem Titel „Umweltschule Europa“ ausgezeichnet.

Seit mehreren Jahren besuchen die Schulklassen beim Thema „Schule in früheren Zeiten“ das Schul- und Heimatmuseum in Wiehe. Jährlich gestalten sie dort eine Ausstellung von Schülerarbeiten und nutzen die Räume für den Lesewettstreit der Schule. Außerdem beteiligt sich die Schule mit ihren Schülern an den außerschulischen Wettbewerben „Kängeru“, Mathematik, Lesewettbewerb, Schach und am „Camp Christes“.

Ganz normal ist der Kontakt zu den örtlichen Vereinen und zu den großen Gruppen in den Kindergärten in Wiehe und Donndorf , die mit ihren Erzieherinnen zum Beispiel zum Tag der offenen Schultür und zu allen besonderen Schulveranstaltungen eingeladen werden. Alle Vorhaben der Schule und ihrer Lehrkräfte werden seit 2009 vom Förderverein der Schule Wiehe begleitet und aktiv unterstützt.

Diese guten Voraussetzungen für Bildung und Erziehung der Schüler haben jedoch nur Bestand für die Schule, wenn auch in Zukunft genügend Kinder aus den genannten Orten heranwachsen, wenn sich Erstklässler mit deren Eltern trotz freier Schulwahl für die Einschulung in die ortsnahe und verkehrsberuhigten „Schule am alten Wald“ in Wiehe entscheiden. Zumal sich für den Standort Wiehe eine positive Einschätzung ergibt.

Der Bevölkerungsrückgang im ländlichen Raum und die dadurch mögliche Unterschreitung der Mindestschülerzahl ist für den Bestand einer Schule problematisch. Daher kommt es erst recht auf jeden Schüler an, der sich für Wiehe entscheidet, damit sich die schulische Infrastruktur nicht negativ entwickelt.