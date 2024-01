42.000 Besucher an der Hängeseilbrücke

Bei einem Ausflug in die Hohe Schrecke weihte Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und der Geschäftsführer der Naturstiftung David, Adrian Johst, am Rande eines Waldgebietes das Wildnistor ein.

Hohe Schrecke Vorsitzende des Vereins Hohe Schrecke blickt auf das vergangene Jahr zurück und gibt einen Ausblick auf die Pläne 2024

Vier Jahre nach dem Bau der Hängeseilbrücke in der Hohen Schrecke im Jahr 2019 konnte sich der Verein Hohe Schrecke auch im ablaufenden Jahr wieder über zahlreiche Besucher freuen. Im Schnitt besuchten täglich 121 Personen das Brückenbauwerk. „Spitzentag war der 18. Mai mit 858 Personen“, berichtete die Vereinsvorsitzende, Wiehes Ortschaftsbürgermeisterin Dagmar Dittmer, in ihrem Jahresbericht. Insgesamt wurden in diesem Jahr 41.933 Personen an der Zählstation an der Hängebrücke gezählt, die damit wieder ein Besuchermagnet war.

Aber auch den Rabenswald-Familienweg steuerten zahlreiche Naturfreunde an. „Täglicher Durchschnitt über das gesamte Jahr waren 17 Personen. Spitzentag war der 7. April mit 141 Personen“, berichtet die Vereinsvorsitzende. Insgesamt passierten im laufenden Jahr 5.629 Personen die Zählstation am Rabenswaldweg.

Jüngster Neuzugang im Alten Wald ist seit diesem Jahr das „Wildnistor“ als Eingang in die Wildnis des Urwaldes Hohe Schrecke und eingeweiht Anfang September anlässlich des feierlichen Abschlusses des Naturschutzgroßprojektes im Beisein von Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) und Thüringens Umweltstaatssekretär Dr. Burkhard Vogel. Als weitere Politprominenz hatte bereits im Mai Thüringens Umweltminister Bernhard Stengele (Grüne) den Hohe-Schrecke-Erlebnistag im Kammerforst besucht und gemeinsam mit Wanderbegeisterten das ursprüngliche Wiegental erkundet.

Umweltfreundlich mit einem Elektro-Kleintransporter namens „Elektrofrosch“ ist seit diesem Jahr Hohe-Schrecke-Wegewart Bodo Steguweit unterwegs. „Mit der Übernahme der Dauerpflege aller Wanderwege durch ‘ThüringenForst‘ in diesem Jahr wurde eine wichtige Partnerschaft geschaffen“, betont Dagmar Dittmer. Zusätzlich konnten weitere Patenschaften etwa mit dem Gutshof Hauteroda gefestigt werden, was nicht nur die Pflege der Natur stärke, sondern auch das Gemeinschaftsgefühl in der Region.

Das Prinzip Hoffnung gilt derweil für den geplanten 7,2 Kilometer langen Hohe-Schrecke-Radweg, seit sich im Bundeshaushalt das 60-Milliarden-Loch auftat. Die Maßnahme sollte zu 100 Prozent aus dem Klima- und Transformationsfonds gefördert werden. Ein erster Förderbescheid von 2,277 Millionen Euro ging bereits ein, allerdings kamen Mehrkosten von 700.000 Euro dazu. Eine Entscheidung des Fördermittelgebers über die Übernahme der Mehrkosten steht noch aus. „Trotz der Hürden konnten die Ausführungsplanungen für die ersten Abschnitte fertiggestellt werden. 2024 soll die erste Umsetzung zwischen Reinsdorf und Kleinroda erfolgen“, so Dittmer.

Im ersten Quartal 2024 soll der neue Internetauftritt des Vereins an den Start gehen. „Dafür konnten wir erfolgreich Fördermittel über den WWF und Lottomittel des TMMJV einwerben“, berichtet die Vereinschefin. Die in die Jahre gekommene alte Internetseite hat eine Frischzellenkur dringend nötig.

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die Teilnahme an der Grünen Woche 2024. Im vergangenen Jahr rührte der Schrecke-Verein zusammen mit dem Tourismusverband Thüringer Becken sowie der Wunschsaftkelterei Donndorf fleißig die Werbetrommel für die Hohe Schrecke sowie regionale Produkte. „Die Besucher in Berlin sind sehr interessiert an unserer Region“, berichtet Dagmar Dittmer.