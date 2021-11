50 närrische Jahre und ein Weltrekord: Der Furrsche Carnevals-Club feiert Jubiläum

KCC-Präsidentin Susanne Beck und Präsident Mirko Threbank mit dem Prinzenpaar Henryk I. und Anja I., das 2019 die Regentschaft übernahm. Prinz Henryk Siegmann hatte schon einmal eine royale Rolle übernommen: In der Saison 1986/87 als Prinz des ersten Kinderprinzenpaares in Großfurra. Am 13. November werden die Furrschen Karnevalisten das neue Prinzenpaar vorstellen. (Archiv-Foto)