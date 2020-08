50 Sozialstunden wegen verschickter Nacktbilder

Ein kleiner Klick am Handy mit großer Wirkung. Weil er Nacktbilder eines Mädchens weiterleitete, verurteilt das Sondershäuser Amtsgericht einen Jugendlichen. Das Bild ist ein Symbolbild.

Sondershausen. Gerichtsbericht aus dem Kyffhäuserkreis: Ein Jugendlicher gibt Fotos eines Mädchens an vermeintlichen Freund weiter – ein folgenschwerer Fehler.

Per Smartphone verschickte Fotos können schnell in falsche Hände geraten. Ein Klick und man verliert jegliche Kontrolle darüber, wer sie zu sehen bekommt. Diese bittere Erkenntnis machte ein Mädchen aus dem Kyffhäuserkreis. Sie hatte Nacktfotos von sich an einen Schüler gesendet, der sie weitergab. Vor dem Amtsgericht Sondershausen musste sich der Jugendliche jetzt dafür verantworten.