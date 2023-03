500 Euro Spenden für Arterner Frauen

Die Veranstaltung findet am 8. März im Bürgerhaus in der Einbecker Straße statt.

Artern. Die Ortschaftsräte stellen 250 Euro für die Frauentagsfeier zur Verfügung. Alle Vereine, die Bedarf haben, können einen Antrag auf Unterstützung stellen.

Die Salinestadt möchte mit einer Veranstaltung zum Internationalen Frauentag am 8. März das weibliche Geschlecht hochleben lassen. Zu em Anlass organisiert die Thüringer Arbeitsloseninitiative (Talisa) in Artern unter Mitwirkung von Karin Franke und der Thinka eine Frauentagsfeier. Dafür konnten über drei Finanziers insgesamt 500 Euro an Spenden eingeworben werden, sagte Karin Franke.

Mit einer Privatspende in Höhe von 100 Euro sollen Blumengrüße für die Arterner Frauen, die zur Feier kommen, organisiert werden. Weitere 150 Euro können laut Franke dank einer Spende vom Linke-Ortsverband verwendet werden. Zuletzt stimmte der Ortschaftsrat Artern mit zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich dafür, für die Feier einen Zuschuss in Höhe von 250 Euro bereitzustellen. „Die Frauen sollen für ihre gesamtgesellschaftliche Leistung gewürdigt werden“, warb Koenen im Vorfeld der Abstimmung für den Vorschlag der Unterstützung. Gleichzeitig unterstrich er, dass Anträge für finanzielle Unterstützung von Vereinen ein jeder solcher stellen kann, sofern Bedarfe bestehen. Die Arterner Räte stimmen dann über den Antrag auf Mittel aus dem Ortschaftsbudget ab.

Die Freude über die Unterstützung ist groß. Die letzte Frauentagsfeier, die Franke im Rahmen der Talisa organisierte, liege mindestens schon zehn Jahre zurück. Irgendwann sei die Tradition eingeschlafen – bis jetzt. „Es geht darum, dass die Arterner Frauen raus kommen, sich austauschen können und wertgeschätzt fühlen“, betonte Franke den nachhaltigen Geldeinsatz. Die Frauentagsfeier startet ab 14.30 Uhr im Bürgerhaus. Es wird um telefonische Anmeldung bei den Organisatoren unter: 03466/ 7404 457 oder 03466/ 322 592 gebeten.