51-Jähriger in Bad Frankenhausen mit Messer verletzt

Bad Frankenhausen. In Bad Frankenhausen wurde ein 51-Jähriger bei einer Auseinandersetzung mit einem Messer verletzt und musste ins Krankenhaus.

Am Montagabend kam es in Bad Frankenhausen gegen 21.35 Uhr in der Steinbrückstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Wie die Polizei am Dienstag informierte, habe zunächst ein 47-Jähriger an einem Auto die Luft aus den Reifen abgelassen. Der 51-jährige Besitzer des Autos erwischte den 47-Jährigen dabei und es kam zu einer Prügelei zwischen den beiden.

Im Zuge der Auseinandersetzung habe der 47-Jährige dann den 51-Jährigen mit einem Messer verletzt. Die Verletzungen seien nicht lebensbedrohlich gewesen und wurden in einem Krankenhaus behandelt.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.