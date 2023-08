Bei der 5. Matinee an der Mutterblutbuche in der Hainleite bei Sondershausen wurde im vergangenen Jahr Yvonne Jäger aus Sondershausen zur 2. Blutbuchenkönigin gekrönt.

6. Fest an der Mutterblutbuche in Sondershausen

Sondershausen. Sondershäuser Verein lädt am Sonntag um 10 Uhr zur Matinee ein. Die neue Blutbuchenkönigin wird ebenfalls gekürt.

Der Verein „Statt Urwald – Kulturwald am Possen und Hainleite“ lädt an diesem Sonntag, 20. August, um 10 Uhr, zu seinem 6. Mutter-Blutbuchen-Fest ein. Besucher erwartet an der Mutterblutbuche wieder eine musikalische Matinee zum Sonntag.

Das Programm: Musik zur Eröffnung, Begrüßung durch den Vereinsvorsitzenden, Grußwort der 2. Blutbuchenkönigin Yvonne I. und Grußworte der Ehrengäste. Außerdem gibt es aktuelle Informationen zum Vereinsleben.

Treffpunkt ist ab 9.45 Uhr am Standort der Mutter-Blutbuche. Diese ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu erreichen. Vor Ort sind Sitzmöglichkeiten vorhanden. Kleinere Sitzmöglichkeiten können gern mitgebracht werden, heißt es in der Ankündigung.