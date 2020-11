60 Jahre Ehe in Roßleben – immer auf Augenhöhe

Eine Feier gab es am Hohlweg nicht. Die Corona-Lage vereitelte dies. Und sorgte im Gegenzug dafür, dass das Telefon bei Ute und Dieter Jumtow unentwegt klingelte, Glückwünsche aus dem Familien- und Freundeskreis übermittelte. Das Roßlebener Ehepaar feierte am Donnerstag, 12. November, Diamantene Hochzeit.

„Die Feier wird irgendwann nachgeholt, wenn die Lage entspannter ist“, sagte Kirstin Rüter. Die Tochter der beiden 83-Jährigen, die in Frankfurt/Main lebt, zählte natürlich zu den Gratulanten. Ja, 60 Jahre Ehe -- „es ist doch toll und etwas Besonderes, wenn zwei Menschen auch nach so vielen Jahren füreinender da sind", sagt die 59-Jährige unserer Zeitung

Und die Tochter erinnert sich an einen Spaziergang mit ihrem Vater, bei dem sie ihn fragte: „Liebst du deine Frau noch?“ Worauf er nach kurzer Pause, aber auf tiefstem Herzen, antwortet: „Ja!“ „Das war so berührend", sagt Kristin Rüter.

Das Paar ergänzt sichin vielerlei Lebensbereichen

Die Liebe kam Ende der 1950er beim Tanzvergnügen, als beide damals in Gotha studierten. Dieter aus Frankfurt/Oder kommend, Ute aus Halle. Nach mehreren Stationen wie Naumburg und Nordhausen wurden sie in Roßleben heimisch, bauten bis 1984 ihr Eigenheim im Hohlweg am Waldrand. „Es war und ist eine Ehe auf Augenhöhe", betont die Tochter.

Ihr Vater, der im Kaliwerk bis zu dessen Schließung als Bauingenieur arbeitete, habe sich nur mit einer fest zu ihm stehenden Frau so entwickeln können. „Nebenbei“ absolvierte Ute mit Mitte 30 noch ein Ökonomie-Hochschulstudium und war anschließend als Führungskraft in Naumburg und dann in der Planung des Kaliwerks tätig.

„Trotzdem war sie für uns Kinder immer eine gute und zugewandte Mutter“, spricht Tochter Kirstin auch für Sohn Hagen (53), der mittlerweile am Bodensee lebt. In der Ehe, da sei ihr Vater der „Ingenieur". Die Mutter stünde indes für „klare Ansagen und konsequente Gedanken. Das ergänzt sich meistens gut.“

Auch die Hobbys der Senioren driften zunächst ein wenig auseinander: Dieter wendete sich verstärkt der Malerei zu. Seine Bilder sind auch im Regionalmuseum Bad Frankenhausen zu bewundern -- markante Architekturbilder und stimmungsvolle Landschaften. Letzteres schließt den Bogen zu Ute: „Wald, Natur, Tiere -- und Menschen durchs Leben helfen. Das ist ihre Leidenschaft", erzählt die Tochter, die diese Neigung teilt.

Ein Waldspaziergang des Ehepaares im herbstlich kühlen November mit Hund war die persönliche Feierstunde.