60 Unternehmen informieren Schüler zur Berufsmesse in Sondershausen

Kyffhäuserkreis. Der Kyffhäuserkreis veranstaltet für 700 Schüler die Berufsinfotage. Neben der Messe am 11. November gibt es auch ein zweitägiges digitales Angebot.

Über 60 Unternehmen, Institutionen, Bildungsträger sowie Hoch- und Fachschulen stellen zur jährlichen Berufsorientierungsmesse des Kyffhäuserkreises ihre Ausbildungen, Praktika und Studiengänge vor. Die Berufsinfotage finden in diesem Jahr zum 22. Mal statt. Neben dem Messebesuch am Samstag, 11. November von 9.30 bis 15 Uhr in der Bundeswehrhalle gibt es auch ein digitales Angebot.

700 Schüler aus elf Schulen des Landkreises können sich bereits am 8. und 9. November 2023 informieren. Während der Aktionstage bekommen die Schüler im Unterricht die Möglichkeit, direkt mit den Ausstellern per Video-Schalte in Kontakt zu treten. Neben Vorträgen von der Bauhaus Universität Weimar, der Fachhochschule Erfurt und der Hochschule Nordhausen stellen eine Vielzahl an Unternehmen ihre Ausbildungsberufe in Online-Konferenzräumen vor. Zudem konnten Referenten gewonnen werden, die den Schülern Informationen zum Medizin- sowie zum Lehramtsstudium geben.

Online kann man sich Schüler und Eltern bereits jetzt über die Berufsinfotage und ihre Aussteller informieren auf der Internet-Plattform www.berufeMAP.de/sdh.