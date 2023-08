679 stolze Abc-Schützen

Für 679 Mädchen und Jungen Mädchen und Jungen im Kyffhäuserkreis beginnt mit dem Schulstart am Montag ein neuer Lebensabschnitt. Am Samstag wurde Schuleinführung gefeiert.

Kyffhäuserkreis. Mit bunten Programmen bereiteten die Schulen im Kreis am Samstag den neuen Erstklässlern einen herzlichen Empfang

Festlich gekleidete Mädchen und Jungen mit Schulranzen und großen Schultüten bestimmten am Samstag in vielerorts im Kreis mit ihren Familien wieder der Straßenbild. Es war der Tag der Einschulung, von vielen Abc-Schützen seit langem herbeigesehnt.

Mit Tanz und Gesang, tollen Theateraufführungen, feierlichen Reden und natürlich der großen Schultüte am Schluss wurden am Samstag in den Schulen im Kyffhäuserkreis 679 Erstklässler herzlich empfangen. Schulchöre, Theater- und Tanzgruppen hatten mit den Lehrern wieder tolle Programme eingeübt, in denen natürlich Zahlen und Buchstaben sowie das Lesen- und Schreibenlernen im Mittelpunkt stand, Bühnenbilder gebastelt und die Schule dekoriert.

Drei erste Klassen wurden wieder in der Thüringer Gemeinschaftsschule in Oldisleben eingeschult, für jede gab es eine eigene Feierstunde in der Turnhalle. Mit einem Schaustück von Hasen, Wichteln, Zahlen- und Buchstaben stimmten die älteren Schüler die „Neuen“ auf die Schule ein, ehe sich Schulleiterin Heike Wilke in herzlichen Worten an die Erstlässler wandte, von Wohl- und Sicherfühlen sprach und dass die Schule nicht nur Ort des Lernens sei, sondern auch ein Ort, an dem neue Freunde warten. An die Eltern gewandt, äußerte sie Verständnis für mögliche Sorgen und Bedenken und appellierte zu einem vertrauensvollen Umgang mit Schule und Lehrern. Es werde sich „um jedes Kind bemüht“, erklärte sie. „Wir haben schöne kleine Klassen, da geht keiner verloren.“ In schöner Tradition führten die Kindergärtnerinnen auf dem Schulhof „ihre“ Schützlinge an der Hand über eine symbolische Brücke und übergaben sie der Klassenlehrerin, die dann die Schultüte überreichte.

In Rottleben kamen die Schultüten auch in diesem Jahr wieder mit der Feuerwehr. Nach der Feierstunde für die 25 Erstklässler im Beisein von Eltern und Angehörigen im Schatten der großen Bäume auf dem Schulhof kam das rote Auto. Nach dem Foto mit Tüte folgte am Schluss das obligatorische Klassenfoto als Erinnerung an einen aufregenden Tag, den sicher niemand mehr vergisst.

In Bad Frankenhausen konnte Schulleiterin Angela Schröter zusammen mit dem Schulchor „Musiküsschen“, der Tanz- und der Theatergruppe 58 neue Erstklässler in drei Klassen begrüßen. Deren Eltern erklärte sie, dass der „fröhliche Teil der Kindheit mit dem Schulstart nicht zu Ende“ sei. Für den neuen Lebensabschnitt bat sie um Zuversicht, Vertrauen und Unterstützung. „Ich kann natürlich nicht versprechen, dass Ihr Kind jeden Tag ins Paradies kommt“, meinte sie. Aber die Lehrkräfte engagierten sich nach Kräften.

In der Grundschule Östertal in Sondershausen versammelten sich Eltern, Geschwister und Großeltern am Schulgebäude. Für schattige Plätze sorgten Partyzelte, die Drittklässler führten das Programm auf. „Für uns Lehrkräfte und Erzieher ist es immer ein großer Moment, die Kinder mit ihrer Zuckertüte und Schulranzen in unserer Schule willkommen zu heißen“, freut sich die stellvertretende Schulleiterin Viktoria Eis. 30 Mädchen und 18 Jungen aus Hachelbich, Badra, Berka sowie dem Stadtgebiet besuchen hier die 1. Klasse. Vier kommen in die jahrgangsgemischte Klasse.