68-jährige und 70-Jähriger im Kyffhäuserkreis bei Motorradunfall schwer verletzt

Bretleben. Ein Motorradfahrer bemerkte zwischen Bretleben und Heldrungen zu spät, dass der Verkehr vor ihm abbremste. Er und seine Beifahrerin stürzten und wurden schwer verletzt.

Eine 68 Jahre alte Frau ist bei einem Motorradunfall im Kyffhäuserkreis schwer verletzt worden und musste per Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Meldung der Polizei ereignete sich der Unfall am Samstagmittag gegen 11 Uhr zwischen den Kreisverkehren Bretleben und Heldrungen. Demnach wollte ein Pkw mit Anhänger abbiegen und verringerte seine Geschwindigkeit. Eine 37 Jahre alte Motorradfahrerin hinter ihm bemerkte das und wurde ebenfalls langsamer.

Ein weiterer hinter der 37-Jährigen fahrende 70 Jahre alter Motorradfahrer jedoch schätzte die Situation falsch ein und fuhr auf. Dabei stürzte er und seine 68-jährige Mitfahrerin. Die Frau und der Mann wurden dabei schwer verletzt und kamen per Hubschrauber und Rettungswagen ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5250 Euro. Die Straße war rund eine dreiviertel Stunde gesperrt.

