700-jährige Glocke aus Bendeleben auf dem Weg zur Reparatur nach Holland

René Leipnitz (links) übergab am Montag den Scheck in Bendeleben. Hier mit Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU), Britta Lohre, Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), Kirchenältesten Martin Brückner, Ortsteilbürgermeister René Pfeiffer (parteilos) und Superintendentin Steffi Wiegleb.

Bendeleben. Mit einer Spende in Höhe von 2000 Euro können die Kosten für die Reparatur nun abgedeckt werden.

„Wir haben es geschafft“, freut sich Britta Lohre, Vorsitzende des Denkmal- und Geschichtsvereins Barockes Bendeleben. Jener Verein kümmert sich mit um ein Projekt der Kirchgemeinde, bei der die Reparatur der 700 Jahre alten Kirchenglocke im Mittelpunkt steht.

Dafür werden rund 15.000 Euro benötigt. Und die habe man Dank des Zuwendungsbescheids der Kyffhäusersparkasse sowie der Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen nun zusammen. René Leipnitz, Vorstandsvorsitzender der Kyffhäusersparkasse, hatte den Scheck in Höhe von 2000 Euro am Montag in Bendeleben übergeben. Mit dabei waren Bürgermeister Knut Hoffmann (CDU), Britta Lohre, Landrätin Antje Hochwind-Schneider (SPD), Kirchenältester Martin Brückner, Ortsteilbürgermeister René Pfeiffer (parteilos) und Superintendentin Steffi Wiegleb.

Um die Glocke rechtzeitig zum 700-jährigen Glockengeburtstag, am 13. August wieder erklingen lassen zu können, müsse es jetzt schnell gehen. So startete am Dienstag der Transport der Glocke durch eine Erfurter Fachfirma in Richtung Niederlande, wo der Riss geschweißt werden soll. „Die Glocke kann nur von dieser Firma repariert werden“, sagt Britta Lohre. Nur sie hätte die Technik und das notwendige Fachwissen dafür. Dass die Glocke repariert werden kann, ist Vielen zu verdanken. So haben zur Finanzierung unter anderen die Kirchgemeinde in Bendeleben, private Spender sowie das Thüringer Landesamt für Denkmalschutz und Archäologie beigetragen.

Am 13. August ist um 14 Uhr ein Festgottesdienst geplant. Hier solle die Glocke im Kirchenraum aufgestellt und mit einem provisorischem Geläut ausgestattet werden, so dass man sie anschlagen und erklingen lassen könne. Alle Beteiligten hoffen nun, dass die Reparatur rechtzeitig abgeschlossen werden kann.