77-Jähriger kollidiert mit Fassade – Motorradfahrer bei Unfall auf B 85 schwer verletzt

Am Dienstag rückte die Polizei wegen zwei Unfällen und einem unter alkoholisierten Fahrer aus (Symbolbild).

Am Dienstagnachmittag wurde in Roßleben die Weiterfahrt eines 77-Jährigen durch die Fassade einer Tankstelle gestoppt. Der Renault-Fahrer war gegen 15.30 Uhr auf das Tankstellengelände Am Sportplatz gefahren, als er laut Polizeiangaben erst mit einem Pflanzkübel und dann mit der Fassade kollidierte.

Ersten Ermittlungen zufolge hatte er statt die Bremse das Gaspedal in seinem Automatikwagen betätigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Motorradfahrer wird bei Unfall auf B 85 schwer verletzt

Ein 35-jähriger Motorradfahrer erlitt am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 85 aus Richtung Kelbra in Richtung des Kyffhäuserdenkmals schwere Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, hatte ihn ein weiterer Motorradfahrer überholen wollen und dabei touchiert.

Der 35-Jährige verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte in den Straßengraben. Er wurde zur medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher sei von der Unfallstelle geflohen. Die Polizei ermittelt gegen Fahrer eines Motorrads der Marke Honda.

Wegen Benzinmangel: Polizei fasst angetrunkenen 22-jährigen Autofahrer

Ein 22-jähriger BMW-Fahrer ist am Dienstagabend wegen Benzinmangel zwischen Wasserthaleben und Großenehrich liegen. Die Hilfe eines vorbeikommenden Autofahrer hatte er abgelehnt. Dieser hatte aber die Polizei über das liegengebliebene Fahrzeug mit dem Hinweis alarmiert, dass der Fahrer möglicherweise unter Alkoholeinfluss stand.

Als die Polizisten eintrafen, war der Mann an seinem Auto zunächst nicht anzutreffen. Sie konnten aber einen umgefahrenen Leitpfosten entdecken. Wenig später sei der 22-Jährige dann aber zu seinem Auto zurückgekehrt und bestritt den Beamten gegenüber, mit seinem Auto gefahren zu sein. Denn wie die Polizisten feststellten, stand der Mann unter Drogen- und Alkoholeinfluss.

Sie veranlassten eine Blutentnahme bei dem 22-Jährigen. Sein Auto wurde sichergestellt. Es wird nun gegen den Mann wegen diverser Delikte ermittelt.

