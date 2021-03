Hohen Sachschaden, aber zum Glück keine Verletzten, gab es bei einem Unfall am Sonntag in Sondershausen.

8000 Euro Sachschaden bei Unfall in Sondershausen

Rund 8000 Euro Schaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in der Alexander-Puschkin-Promenade von Sondershausen. Eine 17-jährige Fahranfängerin wollte gegen 19.15 Uhr mit ihren Audi A 1 von der Promenade im Kreuzungsbereich zur Possenallee nach links in ein Grundstück abbiegen. Hierbei kollidierte die junge Frau mit einem Chevrolet Orlando, dessen 34-jähriger Fahrer im selben Augenblick zum Überholen des Audis angesetzt hatte. Verletzte gab es nicht.