Ab Juli geht es in die Höhe

Vor fünf Wochen begannen die Bauarbeiten für den Neubau des "Bienchen"-Kindergartens am Arternschen Tor in Heldrungen. Mit dem Bau beauftragt ist die Firma Ernst & Herwig Hoch- und Tiefbau aus Leinefelde. Am Mittwoch waren die Kollegen mit dem Einbau des Schmutzwasserschachtes beschäftigt.

Heldrungen. In Heldrungen hat der Bau des neuen „Bienchen“-Kindergartens begonnen. Anfang Juli ist Grundsteinlegung, Anfang 2024 soll der Rohbau stehen

Wo einst am Arternschen Tor in Heldrungen das Schützenhaus stand, haben derzeit die Bauleute der Firma Ernst & Herwig Hoch- und Tiefbau aus Leinefelde das Sagen. Vor fünf Wochen wurde mit dem Neubau des Kindergartens „Bienchen“ begonnen. Inzwischen ist der bereits der Gebäudegrundriss erkennbar. Grüne Schmutzwasserrohre ragen aus dem Boden, der Fahrstuhlschacht ist angelegt.

„Die Bauarbeiten gehen zügig voran. Jeden Tag ist etwas Neues zu entdecken“, freut sich Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU), die den Baufortschritt so oft es geht mit der Kamera festhält. Die Stadt ist Bauherrin des Millionenprojekts. Ein Bodenaustausch gehörte zu den ersten Arbeiten auf dem Gelände. Darin fand sich noch eine alte Klärgrube sowie einige Betonfundamente. Nichts Überraschendes. Jetzt bedeckt eine Grobkiesschicht das Baufeld.

Der Fahrstuhlschacht ist inzwischen angelegt. Foto: Kerstin Fischer

Kommende Woche wird der Kran erwartet

Im Ingenieurbüro Petermann und Thiele in Bad Frankenhausen zeigt sich Ludger Thiele ebenfalls zufrieden: „Es läuft alles perfekt und planmäßig, so dass die Bodenplatte pünktlich gelegt werden kann“, lobt der Planer. Pünktlich heißt in diesem Fall in der ersten Juliwoche. Am 7. Juli soll feierliche Grundsteinlegung sein. In der kommenden Woche wird der Kran erwartet. Er wird zum Bewegen der Bewehrung für die Bodenplatte benötigt und anschließend für den Rohbau.

Ein Jahr dauerten die Planungen, an denen auch die Kindergartenleiterin beteiligt war. Immer wieder wurde modifiziert, angepasst, Ideen eingearbeitet. Im vergangenen Oktober wurde der Entwurf offiziell präsentiert: Auf der 3700 Quadratmeter großen Freifläche entsteht ein barrierefreier Winkelbau mit fünf großzügigen Gruppenbereichen für siebzig Kinder mit einer Nutzfläche von insgesamt 800 Quadratmetern verteilt über zwei Stockwerke. Reichlich Nebengelass, ein Küchenbereich, ein Mehrzweckraum mit integrierter Kinderküche, ein Aufzug sowie zwölf Pkw-Stellplätze gehören ebenso dazu, wie überdachte Laubengänge vor den Gruppenräumen zum Aufenthalt bei jedem Wetter.

Gebaut wird in Massivbauweise. Das gewährleistet Nachhaltigkeit, Schallschutz, Brandschutz- sowie gute raumklimatische Eigenschaften. Die Beheizung soll über oberflächennahe Geothermie mittels Erdwärmepumpe erfolgen, den Strom liefert eine Photovolaikanlage auf dem Dach.

Seit Jahren wurde in der Stadt Heldrungen bzw. An der Schmücke um den Neubau gerungen, nachdem das Kindergartengebäude in der Thomas-Müntzer-Straße dem Hausschwamm zum Opfer fiel. 2017 mussten die „Bienchen“ ausziehen und sind seitdem im ehemaligen Schulgebäude in der Kantorstraße untergebracht. Vor allem Erzieherinnen und Eltern sehnen den Neubau herbei.

Wenn die Bodenplatte liegt, geht es zügig in die Höhe. Schon Ende Juli soll die erste Decke eingebaut werden, so Thiele. Die zweite Decke soll im Oktober folgen. Bis dahin werden im Erdgeschoss unter anderem nicht tragende Innenwände errichtet sowie Treppe und Fahrstuhlschacht eingebaut. Die Rohbaufertigstellung ist für Ende Januar 2024 geplant. Ab Oktober wird das Sondenfeld für die geothermische Anlage gelegt. Dafür nimmt eine Spezialfirma acht Bohrungen bis in einhundert Meter Tiefe vor.