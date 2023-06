Ab Juli wird im Lustgarten gebaggert

Sondershausen. Zwei Bauvorhaben für insgesamt 2,5 Millionen Euro auf dem Schlossgelände in Sondershausen beginnen im Sommer.

In den Lustgarten am Sondershäuser Schloss reißen Bagger in diesem Sommer ein riesiges Loch, für eine Zisterne. Und im Westflügel könnte es ab Beginn der Schulferien immer wieder mal ziemlich ziehen, weil Fenster ausgetauscht werden. In zwei der vier millionenteuren Projekte, die im laufenden Sonderinvestitionsprogramm (SIP I) von Bund und Land Thüringen für Sanierungsmaßnahmen an der ehemals fürstliche Residenz in Sondershausen vorgesehen sind, starten in wenigen Wochen die Bauarbeiten. Das teilten Doris Fischer, die Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten sowie die für die SIP-Vorhaben bei der Stiftung zuständige Architektin Carola Niklas am Donnerstag in Sondershausen mit.

Schloss bekommt neue Fenster und Zisterne

Wahrscheinlich schon im Juli soll mit dem Einbau einer unterirdischen Regenwasserzisterne auf dem Areal des Lustgartens begonnen werden. Mehr als 1200 Tonnen Erde müssen ausgehoben werden, um Platz für das riesige Speichergefäß zu schaffen, erklärte Carola Niklas weiter. Zudem würden an mehreren Stellen auf dem Schlossgelände Gräben ausgehoben, um die Entwässerungsleitungen zu erneuern. Die Rohre seien vielfach durch die Senkungsbewegungen, denen der Schlossberg in Folge des Kalibergbaus ausgesetzt war, abgerissen. Die Bauarbeiten für Zisterne und neues Entwässerungssystem würden bis 2024 dauern. Mit Kosten von etwa 1,5 Millionen Euro rechnet die Stiftung.

Etwas günstiger aber immer noch mit einer glatten Million ist der Austausch von insgesamt etwa 70 Fenstern im Westflügel veranschlagt. Bis zu 7000 Euro koste eines der größeren mehrflügeligen Eichenholzfenster, bestätigte die Architektin auf Nachfrage. Bereits seit April würden die Bauteile in der Werkstatt des beauftragten Unternehmens vorproduziert.

In vielen Räumen des Schlosses sind wertvolle Ausstellungselemente nur notdürftig gesichert.. Foto: Timo Götz

„Eine große Herausforderung wird dann der Einbau im Schloss, weil jedes Fenster bis zu 300 Kilogramm wiegt“, fügt Carola Niklas hinzu. Mit den Arbeiten werde auf jeden Fall noch bis zum Beginn der Sommerferien gewartet. Dann seien zumindest die von der Musikschule des Kyffhäuserkreises genutzten Räume ein paar Wochen für die Fensterbauer frei zugänglich. Mit dem Museum werde gerade noch abgesprochen, wie der Fenstertausch in den von der städtischen Einrichtung genutzten Räumlichkeiten vor sich gehen soll.

Aus den SIP-Mitteln soll in dem kommenden Jahren auch der Nordflügel, der wegen statischer Probleme seit Jahren innen wie außen mit Stützgerüsten versehen ist, saniert werden. Für dieses Projekt seien die Voruntersuchungen im Gange, wie die Architektin weiter informiert. „Um für die Sanierung eine exakte Planungsgrundlage schaffen zu können, mussten allein in diesem Teil des Schlosses mehr als 260 Räume untersucht und kartiert werden“, ergänzt sie. Vor 2024 sei mit einem Baubeginn am Nordflügel nicht zu rechnen.

Beim Umbau des Jägerhauses, der ebenfalls mit auf der Liste der Sondershäuser Projekte im Sonderinvestitionsprogramm steht, wir gerade erst mit den Voruntersuchungen begonnen.

Das seit vielen Jahren leerstehende und bislang lediglich notdürftig gesicherte Gebäude soll komplett saniert und später von der Thüringer Landesmusikakademie genutzt werden.

Die vier Projekte

Vier Sanierungs- und Neubauvorhaben will die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten innerhalb dieses und der kommenden drei bis vier Jahre auf dem Gelände von Schloss Sondershausen umsetzen.

Insgesamt stehen aus dem Sonderinvestitionsprogramm von Bund und Freistaat Thüringen allein für die Projekte in Sondershausen etwa 20,7 Millionen Euro zur Verfügung.

Der statisch instabile Nordflügel mit dem Turm als ältestem Gebäudeteil soll saniert werden.

Im Lustgarten werden eine Regenwasserzisterne versenkt und Entwässerungsleitungen ausgetauscht.

Das Jägerhaus wird komplett umgebaut.

Der Westflügel bekommt komplett neue Fenster.