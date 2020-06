Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ab Samstag zählt jeder geradelte Kilometer

Auf ein Neues heißt es für alle, die sich aufs Rad schwingen und auf dem Weg zur Arbeit oder bei Freizeittouren aufs Auto verzichten wollen. Zum zweiten Mal ruft der Kyffhäuserkreis zum Stadtradeln auf, einer bundesweiten Aktion des Klima-Bündnisses. „Vom 20. Juni bis 10. Juli geht es darum, für ein gutes Klima in die Pedale zu treten und Kilometer zu sammeln“, spornt Marco Wohlenberg an. Der Mitarbeiter vom Amt für Tourismus und Kultur koordiniert die Aktion im Kyffhäuserkreis.110 Radelnde in 21 Teams haben sich laut Wohlenberg bisher online registriert. Erstmals am Start sind, und das freut ihn besonders, zwei sogenannte Stadtradeln-Stars. „Wir haben sie gesucht und mit Vera Schmidt und Kevin Bittmann gefunden: Radfahrer, die während der 21 Aktionstage komplett ohne Auto auskommen wollen.“Für Vera Schmidt aus Bad Frankenhausen bedeutet das, jeden Tag bei Wind und Wetter zur Arbeit in die Kreisstadt und zurück zu radeln. Die Sachbearbeiterin im Jugend- und Sozialamt des Landratsamtes freut sich darauf. „Das Training ist gut für die Gesundheit. Die größte Hürde wird wohl das Einkaufen sein“, sagt sie und lacht. Die 34-Jährige war schon beim Stadtradeln 2019 dabei, sammelte 933 Kilometer. „Diesmal will ich die magische 1000 knacken“, steckt sie sich ein hohes Ziel.Kevin Bittmann aus Sondershausen, Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik bei der Firma Kutec Salt Technologies, schätzt das Radfahren als Ausgleich zur sitzenden Tätigkeit. Wichtig ist dem 26-Jährigen aber noch etwas: „Wir sind eine Umwelttechnikfirma, da ist es gut, auch auf andere Weise etwas für die Umwelt zu tun.“ Für das Firmenteam will er daher möglichst viele Mitstreiter gewinnen.Mitmachen bei der dreiwöchigen Aktion kann jeder, der im Kyffhäuserkreis wohnt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht. „Wer sich registriert und viele Radkilometer sammelt, tut das zudem für die Radwege-Infrastruktur in der Region“, betont Koordinator Wohlenberg. Die Stadtwerke Sondershausen geben für jeden gefahrenen Kilometer einen Cent. Das Geld wird etwa in Sitzmöglichkeiten, Infotafeln und Fahrradständer an den Radwegen investiert. Die drei besten Radfahrer werden mit einem Preis geehrt. Im vergangenen Jahr aktivierte die Kampagne im Kyffhäuserkreis 205 Radfahrer, die insgesamt 46.819 Kilometer fuhren und dadurch sieben Tonnen Kohlendioxid vermieden haben. Angesichts der aktuellen Situation und der Tatsache, dass keine Gruppentouren möglich sind, ist die Teilnehmerzahl wohl nur schwer zu toppen. Ein Versuch aber ist es allemal wert. Wer sich anmelden möchte, findet alle Infos im Internet.

=fn?Fjogbdi bonfmefo voufs xxx/tubeusbefmo/ef0lzggibfvtfslsfjt voe fjo Ufbn hsýoefo pefs efn cfsfjut cftufifoefo Pggfofo Ufbn Lzggiåvtfslsfjt cfjusfufo/=0fn?