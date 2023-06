In diesem Jahr organisierte das Bündnis für die kleinsten Einwohner des Kyffhäuserlandes einen Kindertag der besonderen Art: Am 1. Juni startete im Schlosspark Bendeleben ein Tag voller Überraschungen. Insgesamt elf Stationen konnten von den Kindern entdeckt werden, darunter auch der Notarztwagen.

Abenteuerliche Erlebnisse für kleine Entdecker in Bendeleben

Bereits seit 2014 gibt es das Bündnis für frühkindliche Bildung der Gemeinde Kyffhäuserland. Verschiedene Akteure aus den acht Ortsteilen und der Umgebung haben es sich zur Aufgabe gemacht, immer wieder kleine und große Höhepunkte für die Kinder der Gemeinde zu realisieren. 2018 gab es dafür sogar den Deutschen Kita-Preis. Für das Bündnis war das ein großer Ansporn, immer mehr Aktionen für die Kinder umzusetzen und so einige Höhepunkte im Kita- und Grundschulalltag zu schaffen.

Viel los war zum Kindertag im Bendelebener Schlosspark. Foto: Wilma Appenrodt

In diesem Jahr organisierte das Bündnis für die kleinsten Einwohner des Kyffhäuserlandes einen Kindertag der besonderen Art: Am 1. Juni startete im Schlosspark Bendeleben ein Tag voller Überraschungen. Insgesamt elf Stationen konnten von den Kindern der sechs Kindertagesstätten, der Kyffhäuserland-Grundschule sowie von Kitagruppen aus dem benachbarten Kelbra entdeckt werden. Neben Wissenswertem standen vor allem Spiel und Spaß im Vordergrund.

Viele Partner helfen beim Ausgestalten des Tages

Für einige der kleinen Kyffhäuserländer war bereits die Anreise mit dem Linienbus ein spannendes Erlebnis. Im Park warteten dann nicht nur der DRK-Kreisverband Kyffhäuser mit einem Rettungswagen und die Polizei – auch ein Indianer kam und zeigte den Kindern die indianische Kultur. An den weiteren Stationen präsentierten sich die Barbarossa-Höhle, die Kirche sowie der Förderverein Numburg. Außerdem berichteten Feuerwehrleute und ein Bienenzüchter von ihrer Arbeit, während die Kinder bei den Mitarbeitenden der Naturparkstation ebenfalls viel Wissenswertes lernen konnten. Bunte Gesichter gab es beim Kinderschminken, welches die Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales betreute.

Begehrt waren auch die Einsatzfahrzeuge der Polizei. Foto: Wilma Appenrodt

Aber nicht nur der Kindertag war ein Höhepunkt für die kleinen Entdecker: Bereits drei Wochen später fand am 21. Juni der Junior-Ranger-Tag in Hachelbich statt. Dieser wurde ebenfalls durch das Bündnis für frühkindliche Bildung gemeinsam mit der Naturparkverwaltung Kyffhäuser organisiert, die den Tag bereits vor vielen Jahren im Kyffhäuserland etabliert hat. Neben den Kindertagesstätten des Kyffhäuserlandes nahmen auch zwei Gruppen der IBKM-Schule teil.

Los ging es mit der Wanderung am Hachelbicher Kindergarten Richtung Waldspielplatz und auf einem Rundweg zurück zum Kindergarten. Die Kinder lernten an zwölf Stationen einiges über die Natur und Umwelt. So gab es unter anderem Interessantes zur Mülltrennung zu erfahren. Auch ein Polizeimotorrad und ein Rettungswagen standen bereit, um von den Kleinen unter die Lupe genommen zu werden.

Den Wald mit allen Sinnen erleben

Außerdem konnten die Kinder den Wald mit allen Sinnen erleben. Dazu lud zum Beispiel der Barfußpfad ein, den die Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales gestaltet hatte. Fährten lesen, ausgestopfte Tiere im Wald entdecken und bei einigen Spielen natürlich auch einfach nur Spaß haben – der Tag konnte mit vielen tollen Ereignissen überzeugen.

Auch zukünftig möchte das lokale Bündnis für frühkindliche Bildung das Netzwerk aus Einrichtungen, Vereinen, Behörden und anderen Akteuren erweitern und mit dieser Unterstützung neue Aktionstage für groß und klein schaffen. Der nächste Höhepunkt steht schon im Kalender: Der Weltkindertag am 20. September.