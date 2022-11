Abgeordnete Vogtschmidt in Hauteroda zu Gast

Linken-Landtagsabgeordnete Donata Vogtschmidt (Bildmitte) machte Station in der Stadt An der Schmücke. Sie traf sich mit Bürgermeisterin Silvana Schäffer und dem Ortsbrandmeister in Hauteroda.

An der Schmücke. Die Linken-Landtagsabgeordnete Donata Vogtschmidt war jetzt zu Besuch in der Stadt An der Schmücke und besuchte auch Hauterodas Feuerwehr.

Auf ihrer Wahlkreistour war die Linken-Landtagsabgeordnete Donata Vogtschmidt zuletzt in der Stadt An der Schmücke zu Gast. Nach eigenen Angaben hat sie mit dem Ortsbrandmeister von Hauteroda über Sorgen und Wünsche gesprochen. So habe sie erfahren, dass in der Fahrzeughalle nicht genügend Platz sei und man über einen Erweiterungsbau nachdenke. Auch ein Gespräch mit Bürgermeisterin Silvana Schäffer (CDU) über Themen wie Energiewende, Katastrophenschutz und generationenübergreifende Daseinsvorsorge im ländlichen Raum habe es gegeben. Ebenso sei angesprochen worden, dass das Verwaltungsgebäude zu klein sei und man über einen Umzug nachdenke, hierfür aber die entsprechenden Voraussetzungen zu schaffen seien.