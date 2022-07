Abiturienten und Fachoberschüler erhalten Zeugnisse

Im Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen fand die feierliche Zeugnisausgabe der Abitur- und Fachhochschulreifezeugnisse des Staatlichen Berufsschulzentrums Kyffhäuserkreis statt. 34 Abiturienten und 14 Fachoberschüler erhielten diese.

Zur feierlichen Zeugnisübergabe hat das Staatliche Berufsschulzentrum Kyffhäuserkreis am Freitag in den Carl-Schroeder-Saal in Sondershausen eingeladen. 34 Abiturienten und 14 Fachoberschüler der Einrichtungen hatten ihre Prüfungen mit Erfolg absolviert und erhielten ihre Abitur- und Fachhochschulreifezeugnisse.

Die Pandemiewelle habe man nicht aufhalten können, aber gelernt, auf ihr zu surfen, machte Schulleiterin Carmen Lederer auf die schwierigen Bedingungen aufmerksam, unter denen die Schüler in den vergangenen zwei Jahren gelernt haben. Umso größer sei ihr Respekt vor den gezeigten Leistungen und zum Teil sehr guten Prüfungsergebnissen. Einen Dank richtete sie auch an die Pädagogen der Einrichtung sowie die Eltern, die alle ihren Anteil am Erfolg der Absolventen haben.