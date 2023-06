Ablenkung vom Schulstress mit Spannung und Freude

Für die Ashley, Justin, Luca und Leon (von links) aus der von von Martina Kowalski (Mitte) geleiteten Oberstufe I am Staatlichen Förderzentrum in Sondershausen gab es am Donnerstag Überraschungsgewinne, die Sponsoren gestiftet hatten. Sabine Günsch (rechts), die Vorsitzende von Förderverein. verteilt die Präsentbeutel.

Sondershausen. Zum dritten Mal hat der Förderverein vom Staatlichen Förderzentrum in Sondershausen eine Sponsorentombola ausgerichtet.

Voller Spannung betraten die Lernende aus dem Staatlichen Förderzentrum, in der Schulstraße, am Donnerstag den Schulhof in der Talstraße. Überraschungsgewinne warteten verpackt in Beuteln auf die Kinder und Jugendlichen. Nachdem sie ein Los mit einer Gewinnnummer gezogen und die Tüte mit der gleichen Zahl auf dem langen Tisch entdeckt hatten, konnten sie nachschauen, was sie gewonnen hatten.

Damit niemand der 162 Schülerinnen und Schüler leer ausging, hatten Sabine Günsch, die Leiterin vom Förderverein der Schule, und ihre Helferinnen die gleiche Anzahl an Beuteln gepackt. „Es geht doch darum, den Kindern und Jugendlichen einfach mal eine Freude zu bereiten und dafür etwas Spannung ins Spiel zu bringen“, erklärt Sabine Günsch. Für eine große Vielfalt an Gewinnen hätten Sponsoren wie die Stadtwerke Sondershausen, die Loh-Apotheke in Sondershausen sowie die Wohnungsgesellschaft Fortschritt mit Geld- und Sachspenden gesorgt, bedankt sich die Fördervereinsvorsitzende.

Mit der zum dritten Mal ausgetragenen Tombola will der Verein eine Tradition aufleben lassen, die während der Corona-Pandemie begann, um den Kindern und Jugendlichen eine freudige Abwechslung vom schwierigen Schulalltag zu geben.