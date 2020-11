Abrissarbeiten an Greußens ehemaliger „Hopfendarre“

Seit etwa drei Wochen laufen die Abrissarbeiten am Gebäudekomplex der ehemaligen Hopfendarre in Greußen. Sie wurde in den 1960er-Jahren erbaut und diente zunächst der damaligen Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft (LPG) zum Trocknen des von ihr angebauten Hopfens. Sie liegt am südlichen Ortseingang und östlich des Gewerbegebietes an der Bundesstraße 4. Der Agro Holzhandel Andreas Groppe hatte das lange Zeit leerstehende Objekt für eine Erweiterung seiner Betriebsstätte gekauft. Geplant ist, das Gebäude künftig als Lager und zum Teil auch als Tischlerwerkstatt zu nutzen.