Acht Beine und ein Stiefel

Unser Rätsel am vierten Dezembertag war offenbar gar nicht so leicht zu lösen. Der Tierschädel lässt sich auf der Funkenburg in Westgreußen entdecken. Dort hängt er am Torturm. Der verwehrte mit seinem Vorhof jedem den Zutritt zur Hauptburg.

Für das bevorstehende Adventswochenende wollen wie Ihnen gleich zwei Rätselnüsse zu knacken geben: Die obere weist auf einen Ort der Erholung im Westteil des Landkreises hin. An dessen Zugang findet sich auch das possierliche Tierchen.

Das Rätsel für den sechsten Dezembertag führt wieder in den Ostteil des Kreises. Es ist ein Aushängeschild, das wie die sprichwörtliche Faust aufs Auge zum Sonntag, dem Nikolaustag, passt. Es deutet auf einen Schuhmacher hin, der einst hier zu finden war. Wo hängt der schicke Stiefel?

Wo hängt dieser Stiefel? Foto: Wilhelm Slodczyk

