Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Achter Coronafall im Kyffhäuserkreis bestätigt

Eine junge Frau aus dem Kyffhäuserkreis hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigte der Sprecher des Landratsamtes.

Sie wäre der achte bestätigte Person im Kyffhäuserkreis, die sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Die junge Frau aus dem westlichen Kyffhäuserkreis war in Österreich im Urlaub und zeige Symptome der Krankheit, so der Kreissprecher Heinz-Ulrich Thiele. Sie stehe unter häuslicher Quarantäne.

Am Montagmorgen war bereits ein siebenter mutmaßlicher Fall bekannt geworden. Ein älterer Mann war am Samstag mit einer Atemwegserkrankung ins Krankenhaus in Sondershausen gekommen. Ein Abstrich hatte am späten Sonntagnachmittag ein „schwach positives“ Ergebnis auf das Virus ergeben. Ein zweiter Test stehe noch aus. Der Mann befindet sich auf der Isolierstation des KMG Klinikums in Sondershausen.

Etwa 15 Personen, mit denen der Mann im Krankenhaus Kontakt hatte, seien nun vorsorglich in häuslicher Quarantäne, hatte das Landratsamt erklärt.

Die ersten sechs Coronafälle standen mit einer Reisegruppe aus dem Ostteil des Kyffhäuserkreises in Zusammenhang. Die Männer waren zum Skifahren in Tirol und hatten sich nach der Rückkehr vor einer Woche ans Gesundheitsamt gewendet. Alle waren auf das Coronavirus positiv getestet worden und befinden sich in häuslicher Quarantäne.

Coronavirus: Erste Symptome, Immunität, Schnelltests

Live-Blog Coronavirus: Bars, Clubs und Kinos schließen - Opel-Werk in Eisenach dicht - Gerichte verhandeln weiter öffentlich